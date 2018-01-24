Жителя Никеля задержали при попытке сбыта наркотиков

24 Января 2018 года, 13:00

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 24 января/ БИ-ПОРТ – В Печенгском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических веществ. Полицейские получили оперативную информацию о причастности ранее судимого 50-летнего жителя Никеля к сбыту сильнодействующего синтетического наркотика.

Полицейские установили за подозреваемым круглосуточное наблюдение. Информация о противоправной деятельности северянина подтвердилась. Он был задержан оперативниками с поличным в момент попытки реализации запрещенного к свободному обороту вещества. Изъятые у подозреваемого 13 свертков направили на экспертизу. В них оказался амфетамин общей массой 1,9344 грамма.

По факту незаконного сбыта наркотического средства возбуждено уголовное дело.