В Полярном задержали пенсионера-убийцу

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Обеды в режиме «шведский стол» в ресторане «Полярные Зори» Обеды в режиме «шведский стол» в ресторане «Полярные Зори»
График уборки снега с 21 по 27 января График уборки снега с 21 по 27 января
В Мурманском индустриальном колледже начинает работу приемная комиссия В Мурманском индустриальном колледже начинает работу приемная комиссия
ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам
Филармония приглашает на открытие фестиваля «Музыкальное приношение» Филармония приглашает на открытие фестиваля «Музыкальное приношение»
 
 

Видеоновости16+

Сестра погибшей в Териберке женщины не верит в случайную смерть
 
 
 
 

Курсы валют 25.01.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,2037
0,5097
1 USD
Доллар США
56,3888
-0,0227
1 EUR
Евро
69,4484
0,3782
10 NOK
Норвежских крон
72,2470
0,6015
10 SEK
Шведских крон
70,5689
0,4019
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-17°
0.4 м/с
давление 750.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В Евросоюзе успешно работает компания TeleTrade International Consulting Ltd. Сегодня мы говорим с директором по развитию TeleTrade в Европе Збигневым Грутковски

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Татьяна Анишкевич
Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

 
 
 
 

Выбор редакции

Инфляция в России выросла до 0,3%
24 Января 2018, 16:16
Инфляция в России выросла до 0,3%
Следователи и органы опеки заключили соглашение о сотрудничестве
24 Января 2018, 16:00
Следователи и органы опеки заключили соглашение о сотрудничестве
ГИБДД рассматривает предложение ввести тестирование на знание ПДД при замене прав
24 Января 2018, 13:28
ГИБДД рассматривает предложение ввести тестирование на знание ПДД при замене прав
Настройка банкоматов для приема и выдачи новых купюр завершится к июлю
24 Января 2018, 10:44
Настройка банкоматов для приема и выдачи новых купюр завершится к июлю
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске из-за низкой температуры отменены занятия в школах
24 Января 2018, 07:09
Сон во время вахты стоил старпому мурманского судна 150 тысяч рублей
24 Января 2018, 16:40
В Полярном задержали пенсионера-убийцу
24 Января 2018, 14:41
Синоптики ожидают, что скандинавский циклон нагреет Кольский полуостров
24 Января 2018, 08:35
В «Туломе» разнеслись куры
24 Января 2018, 10:56
Мурманскую полицию уличили в нарушении правил хранения оружия
24 Января 2018, 11:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Криминал » В Полярном задержали пенсионера-убийцу
 
 
 
 
24 Января 2018 года, 14:41

В Полярном задержали пенсионера-убийцу


ПОЛЯРНЫЙ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – В Полярном возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя, 1982 года рождения. Тело мужчины было обнаружено в подъезде одного из домов города. На его теле имелись признаки насильственной смерти. По данному факту был задержан подозреваемый, 1956 года рождения.

Предварительно следствием установлено, что 23 января 2018 года подозреваемый находился в нетрезвом состоянии в квартире по месту жительства со своим знакомым. В ходе распития спиртного между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый с целью убийства нанес потерпевшему удар ножом в область сердца, отчего последний скончался на месте.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью осужден житель Никеля
2.
В администрации Североморска обсудили городскую среду и инициативное бюджетирование
3.
На расселение аварийного жилья из бюджета Мурманской области выделен почти миллиард
4.
В Архангельске аэропорт и авиапредприятие перешли в региональную собственность
5.
Сон во время вахты стоил старпому мурманского судна 150 тысяч рублей
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»