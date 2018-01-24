В Полярном задержали пенсионера-убийцу

24 Января 2018 года, 14:41

ПОЛЯРНЫЙ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – В Полярном возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя, 1982 года рождения. Тело мужчины было обнаружено в подъезде одного из домов города. На его теле имелись признаки насильственной смерти. По данному факту был задержан подозреваемый, 1956 года рождения.

Предварительно следствием установлено, что 23 января 2018 года подозреваемый находился в нетрезвом состоянии в квартире по месту жительства со своим знакомым. В ходе распития спиртного между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый с целью убийства нанес потерпевшему удар ножом в область сердца, отчего последний скончался на месте.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.