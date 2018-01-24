Житель Минькино сломал дверь, пытаясь попасть в квартиру своей знакомой

24 Января 2018 года, 15:42

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – В Кольском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном проникновении в чужое жилище. Преступление было совершено в ноябре 2017 года.

По версии следствия, житель села Минькино, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выяснить отношения со своей знакомой. Для этого он незаконно проник в её дом, повредив при этом входную дверь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу.