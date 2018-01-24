В квартире поссорившихся супругов из Мурманска нашли порох и ружьё

МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ – На жителя Мурманска завели уголовное дело после того, как в его квартире обнаружили незаконные порох и ружьё. Находка стала следствием семейной ссоры.
В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что у неё с супругом произошёл конфликт. По вызову приехали полицейские, которые в ходе осмотра квартиры и обнаружили около 147 грамм пороха различных видов и нарезное однозарядное огнестрельное короткоствольное оружие.
«Экспертом установлено, что в изъятое оружие, которое раньше являлось пневматическим пистолетом, были незаконно внесены конструктивные изменения в виде установки ударника и рассверливания патронника, а также замены части муфты ствола, что дает возможность произвести выстрелы казнозарядным способом раздельного снаряжения», - сообщили в УМВД по Мурманской области.
Неработающий 52-летний мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как установили полицейские, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Подозреваемый признался, что приобрел порох и оружие для личного пользования. В его отношении возбуждены уголовные дела.