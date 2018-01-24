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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Криминал » За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью осужден житель Никеля
 
 
 
 
24 Января 2018 года, 17:54

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью осужден житель Никеля


НИКЕЛЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Печенгского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Никеля, совершившего умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Установлено, что 6 февраля 2017 года никельчанин, 1976 года рождения, будучи пьяным, находясь около своего дома, встретил давнего знакомого. На почве личных неприязненных отношений, поводом к которым явилась ревность к своей супруге, обвиняемый ударил потерпевшего в живот и грудную клетку неустановленным колюще-режущим предметом.

Подсудимый себя виновным не признал, в суде дал недостоверные показания, которые не соответствовали фактическим обстоятельствам дела. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Последний раз был осужден в 2014 году за применение насилия в отношении представителя власти, отбывал наказание в колонии-поселении.

Суд назначил никельчанину наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил законную силу.

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