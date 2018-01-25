Житель Мурманска избил своего знакомого тарелкой

25 Января 2018 года, 12:13

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении вреда здоровью своему знакомому. Мужчину, 1982 года рождения, задержали сотрудники Росгвардии при взаимодействии с территориальными органами внутренних дел.

Как выяснили сотрудники полиции, вечером 20 сентября 2017 года между двумя мужчинами в квартире одного из домов на улице Скальная произошел конфликт. В ходе ссоры один из мужчин взял керамическую тарелку и нанес не менее двух ударов в область лица другому. Пострадавший мужчина, 1984 года рождения, обратился с заявлением в полицию.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, максимальное наказание, которое ему грозит, – лишение свободы сроком до двух лет.