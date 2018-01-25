Механика Расвумчоррского рудника будут судить за нарушение техники безопасности

25 Января 2018 года, 13:00

КИРОВСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Кировска, 1988 года рождения. Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как было установлено в ходе следствия, мужчина работал механиком в организации, которая проводила работы на территории Расвумчоррского рудника. В частности, он выполнял работы по сборке колеса большегрузного транспорта. Обвиняемый знал, что механизм подъема электрической тали был неисправен, однако всё равно навесил на крюк тали колесо и поднял его на высоту не менее метра. Оставив его в подвешенном состоянии, механик отлучился в другое помещение.

«В этот момент, подвешенное колесо начало внезапное движение вниз, в результате чего оно упало на ногу электрослесаря, причинив ему тяжкий вред здоровью», - сообщили «Би-порту» в прокуратуре Мурманской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.