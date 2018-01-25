В квартире одного из домов Гаджиево обнаружен труп женщины

25 Января 2018 года, 15:34

ГАДЖИЕВО/ 25 января/ БИ-ПОРТ – В Гаджиево возбуждено уголовное дело по факту убийства местной жительницы. Как сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области, 24 января в квартире одного из домов на улице Советская было обнаружено тело женщины, 1985 года рождения. На её теле имелись множественные колото-резанные ранения.

Спустя непродолжительный период времени подозреваемый был задержан. Им оказался 37-летний ранее не судимый мужчина, житель города Гаджиево Мурманской области. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначен комплекс необходимых экспертиз, выясняются мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия.