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Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

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Главная » Криминал » Жителя Апатитов приговорили к 11 годам колонии за жестокое убийство
 
 
 
 
25 Января 2018 года, 16:50

Жителя Апатитов приговорили к 11 годам колонии за жестокое убийство


АПАТИТЫ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Жителя Апатитов отправили в колонию особого режима на 11 лет за совершение убийства. Мужчина ранее уже был судим за подобное преступление.

Как было установлено, подсудимый распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них взял нож и нанёс другому не менее 17 ранений. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления. Чтобы скрыть следы преступления, тело погибшего подсудимый поджёг, после чего покинул место преступления.

Мурманским областным судом приговор суда в отношении мужчины оставлен без изменения, а его доводы о назначении чрезмерно сурового наказания без учета противоправного поведения потерпевшего признаны необоснованными.

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