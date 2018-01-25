После «победы» в лотерее кошелёк жительницы Кандалакши стал легче на 30 тысяч рублей

25 Января 2018 года, 18:42

КАНДАЛАКША/ 25 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В полицию обратилась 40-летняя жительница Кандалакши. Она рассказала, что ей пришло сообщение о том, что при оплате покупки в интернет-магазине банковской картой она стала призером заочной лотереи. Победителю положен крупный денежный выигрыш в размере 690 тысяч рублей.

Потерпевшая перезвонила по указанному в сообщении номеру телефона, где неизвестный подтвердил факт выигрыша, но объяснил, что для получения этих денег северянке нужно оплатить некоторые расходы, связанные с оформлением денежного приза и переводом денег.

«После того, как потерпевшая перевела около 30 тысяч рублей, связь со злоумышленником по номеру телефона и через сайт прервалась», - рассказали в УМВД по Мурманской области.

По факту телефонного мошенничества возбуждено уголовное дело.