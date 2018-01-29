Пожилая мурманчанка с «плохими анализами» отдала мошенникам 100 тысяч рублей

29 Января 2018 года, 11:46

МУРМАНСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Мошенники обманули 80-летнюю жительницу Мурманска и завладели принадлежащей ей крупной суммой денег. Женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении у неё 100 тысяч рублей.

Как выяснилось, 24 января потерпевшей позвонила неизвестная, которая представилась работником медицинского учреждения. Мошенница сообщила, что последние сданные пенсионеркой анализы показали плохие результаты, и ей необходимо срочно лечь в больницу.

«Продолжая вводить в заблуждение пожилую женщину, мошенница сообщила, что нужно приобрести дорогостоящее лекарство, и предложила позвонить специалисту, который расскажет всю необходимую информацию о лекарстве», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Женщина, перезвонив по указанному номеру телефона, записала продиктованный ей в ходе разговора номер счета банковской карты. В ближайшем отделении банка она осуществила перевод 100 тысяч рублей.

Спустя некоторое время она решила позвонить «работникам медучреждения», однако, телефоны оказались недоступны.

Как установили полицейские, мошенничество было совершено неизвестными с использованием мобильных номеров, зарегистрированных в Москве и Воронежской области.

Фото: nalog.ru