Геннадий Шубин приедет в Мурманск знакомиться со своим делом

29 Января 2018 года, 12:00

МУРМАНСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Геннадий Шубин, которого 2,5 года назад отправили в колонию по обвинению в мошенничестве, продолжает знакомиться с материалами очередного уголовного дела. Делает он это не где-нибудь, а в Мурманске, куда его привезли из Кировской области. Наказание бывший энергомагнат отбывает предположительно в ИК-25.

«Шубин ещё не закончил знакомиться с материалами дела. У него закончился срок задержания в Мурманске, его увезли обратно в колонию. В ближайшее время его снова сюда привезут доознакамливаться с материалами», - сообщил «Би-порту» адвокат Шубина Александр Панфилов.

Уже сейчас понятно, что рассмотрение уголовного дела состоится не раньше весны 2018 года.

Геннадий Шубин летом 2015 года был приговорён к 12 годам лишения свободы и штрафу в 2 млн рублей. Текущее уголовное дело состоит из пяти эпизодов хищения денежных средств.