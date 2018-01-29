Мурманчанин обокрал свою спящую мать

29 Января 2018 года, 15:00

МУРМАНСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на местного жителя завели уголовное дело по обвинению в краже имущества у родной матери. Задержание преступника росгвардейцы провели совместно с сотрудниками полиции.

15 января 2018 года поздно вечером в гости к мурманчанке пришел сын. Мужчина, 1988 года рождения, воспользовался тем, что женщина легла отдыхать, и похитил у неё имущество на сумму около 20 тысяч рублей.

Житель Мурманска, ранее попадавший в криминальные сводки, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время в отношении задержанного сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.