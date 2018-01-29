Мурманчанин зарубил и закопал в снегу своего коллегу

29 Января 2018 года, 16:39

МУРМАНСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. Мужчине в ближайшее время изберут меру пресечения.

По версии следствия, в ночь с 26 на 27 января 2018 года подозреваемый со своим коллегой по работе находились в одном из гаражей автогаражного кооператива в городе Мурманске. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них схватил топор и дважды ударил им по голове потерпевшего. От полученных травм 37-летний мужчина скончался. Тело погибшего подозреваемый вывез в лес и закопал в снег.

По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 35-летний житель города Мурманска. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение в совершении преступления, а также обратится в суд с ходатайством об избрании в ношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.