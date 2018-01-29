Заместителя председателя Совета депутатов Североморска подозревают в злоупотреблении полномочиями

29 Января 2018 года, 16:27

СЕВЕРОМОРСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – В отношении председателя Совета депутатов Захара Кочнева возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом «Би-порту» сообщили в Военном следственном управлении по Северному флоту. 16 января 2018 года данное уголовное дело принято к производству военным следственным отделом по Североморскому гарнизону.

По версии следствия, Кочнев, являясь начальником Североморской автошколы ДОСААФ России в период с 2011 по 2016 годы заключал с индивидуальным предпринимателем фиктивные договоры о сдачи в аренду помещений автошколы. При этом арендная ставка была заведомо занижена. Затем, действуя уже от имени названного лица, Кочнев сдавал эти же помещения в аренду другим лицам, но уже по более высоким арендным ставкам.

По предварительным оценкам, разница в стоимости за шесть лет составила более 5 млн рублей. Эти деньги, полагают следователи, подозреваемый присвоил себе.

В тоже время за указанный период у предприятия возникли финансовые сложности. Так, с 2012 по 2016 годы сложилась налоговая задолженность на сумму более 1,2 млн рублей, долги по отчислениям в пенсионный фонд превысили 1,8 млн рублей, задолженность по зарплате составила более 500 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.