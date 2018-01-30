Мурманчанка испугалась угроз своего 19-летнего мужа

30 Января 2018 года, 10:51

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в угрозе убийством своей супруге. С заявлением в полицию обратилась потерпевшая, 1987 года рождения.

Женщина рассказала, что у нее с супругом возник конфликт на почве ревности, в ходе которого он высказывал угрозы убийством в ее адрес. При этом мужчина сдавливал шею потерпевшей руками.

Прибыв на место происшествия, участковые уполномоченные при содействии сотрудников Росгвардии доставили подозреваемого в отдел полиции.

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело.

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