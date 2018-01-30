Подозреваемого в жестком убийстве коллеги мурмачанина отправили в СИЗО

30 Января 2018 года, 16:00

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске избрали меру пресечения местному жителю, подозреваемому в убийстве своего коллеги. Уголовное дело по факту преступления было возбуждено накануне.

Как ранее сообщал «Би-порт», в ночь с 26 на 27 января 2018 года подозреваемый со своим коллегой по работе находились в одном из гаражей автогаражного кооператива в городе Мурманске. В ходе возникшего между ними конфликта, один из мужчин взял топор и дважды ударил им по голове другого. От полученных травм пострадавший скончался. Желая скрыть следы преступления, подозреваемый закопал тело погибшего в снегу.

Суд согласился с доводами следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.

Фото: Misanec.ru