Житель Мурманска напал с камнем на 70-летнюю женщину ради пакета с продуктами

31 Января 2018 года, 10:11

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Мурманска. Мужчину обвиняют в разбойном нападении на пожилую женщину.

По версии следствия, подозреваемый, 1990 года рождения, находился вечером в подъезде одного из домов на улице Бабикова. С целью хищения имущества он напал на женщину, 1947 года рождения. Используя камень в качестве оружия, он нанёс ей не менее пяти ударов по голове. Затем он вырвал из рук потерпевшей пакет с продуктами питания на общую сумму 244 рубля.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал полностью. В ходе предварительного следствия пояснил, что преступление совершил, так как нуждался в денежных средствах», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Мурманска.

Фото: plus.google.com