Мурманчанин остался без лыж и без денег

31 Января 2018 года, 10:29

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Житель Мурманска стал жертвой мошенников. В полицию с заявлением о совершённом преступлении обратился мужчина, 1973 года рождения.

Потерпевший рассказал, что обнаружил в интернете объявление о продаже лыж. С автором объявления он договорился произвести оплату покупки посредством перевода на банковскую карту.

«Заявитель перевел денежные средства, воспользовавшись онлайн-приложением. После совершения банковской операции связь с автором объявления прервалась», - рассказали в УМВД по Мурманской области.

Как установили полицейские, мошенничество было совершено неизвестным с использованием мобильного номера, зарегистрированного в Иркутской области. В настоящее время проводятся оперативно-проверочные мероприятия.