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Главная » Криминал » Похищение по-мурмански: все подробности громкого преступления
 
 
 
 
31 Января 2018 года, 12:43

Похищение по-мурмански: все подробности громкого преступления


МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Стали известны подробности похищения в Мурманске предпринимателя, за жизнь которого преступники требовали многомиллионный выкуп. С заявлением о пропаже бизнесмена в полицию обратилась его родственница.

19 января в вечернее время преступники похитили мужчину, который находился на улице в одном из районов города. Как сообщил начальник отдела по расследованию преступлений против личности Управления уголовного розыска УМВД по Мурманской области Антон Сычев, похитители связали потерпевшему руки, поместили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Момент преступления попал на записи камер видеонаблюдения, которые были изъяты. Затем родственникам поступило сообщение с требованием передачи злоумышленникам выкупа в размере нескольких десятков миллионов рублей.

«В назначенное время под контролем сотрудников уголовного розыска преступникам были переданы денежные средства, после чего предприниматель был отпущен. При поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии преступная группа была задержана, а деньги изъяты», - рассказал Антон Сычев. По его словам, насладиться кушем преступники не смогли – через 10-15 минут после передачи денег они были задержаны. Операция была проведена утром 27 января.

Как рассказал руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Мурманской области Никита Киселёв, преступление было тщательно спланировано. В целях конспирации не все участники преступной группы знали друг друга и действовали через связующие звенья. Между членами группы были распределены роли, были подысканы жилые помещения, в которых планировалось совершение преступления.

В настоящее время известно о восьми участниках преступной группы, один из которых является жителем Санкт-Петербурга, остальные – северяне. Все они сейчас задержаны, двум из них уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении других вопрос будет решаться сегодня и в ближайшие дни.

«К потерпевшему применялось насилие, причинялись телесные повреждения. После освобождения он был амбулаторно обслужен в одном из медицинских учреждений города. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает», - рассказал Никита Киселёв.

Из показаний предпринимателя известно, что его неоднократно перемещали из одной квартиры в другую. Со слов потерпевшего, как минимум у одного из нападавших был предмет, похожий на пистолет. Этим предметом они преступники угрожали ему, неоднократно передёргивали затвор.

«Пистолет в настоящее время не изъят, поэтому достоверно определить был это настоящий пистолет или муляж, сейчас невозможно», - добавил представитель Следственного комитета.

Часть из участников преступной группы, уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. По меньшей мере, один из них привлекался к уголовной ответственности. Руководящую роль в преступной группе играл житель Мурманской области. Четверых преступников задержали в ходе спецоперации сегодня ночью. За совершённое преступление им может грозить до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время рассматривается вопрос о предоставлении государственной защиты потерпевшему и его семье.

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  • Прям образцово-показательная такая история ))
 
 
 
 
 
 
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