Трое жителей Мончегорска ограбили около 20 дачных домов

01 Февраля 2018 года, 11:46

ОЛЕНЕГОРСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области возбудили уголовное дело на троих жителей Мончегорска, подозреваемых в краже чужого имущества. В полицию поступили заявления о кражах из дачных домов в садовом товариществе «Куреньга-2». Из них пропадало имущество и продовольственные товары.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых. Ими оказались ранее уже судимые за аналогичные преступления трое жителей г.Мончегорска - мужчины, 1961 г.р., 1982 г.р. и 1954 г.р.

«Задержанные признались в совершении краж и пояснили полицейским, что накануне преступлений они приезжали в Оленегорск на рыбалку. После чего злоумышленники отправлялись в садоводческое товарищество, расположенное рядом с озером Имандра, и совершили хищение имущества с целью дальнейшего сбыта», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

В настоящее время известно, что подозреваемые совершили не менее 20 хищений из дачных домов. Часть похищенного имущества у задержанных была изъята полицейскими в ходе обысков.

По фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». За содеянное северян ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.