В 2017 году в Мурманской области в отношении браконьеров возбуждено 135 уголовных дел

01 Февраля 2018 года, 15:12

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – В 2017 году полицейскими совместно с коллегами из Росрыболовства и пограничниками проведено 520 природоохранных рейдов.

В ходе рейдов выявлено 338 административных правонарушений, по которым наложено штрафов на сумму 738 тысяч рублей. Заполярными полицейскими в прошлом году по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» возбуждено 135 уголовных дел.

Работа по контролю за соблюдением законности в сфере водных биоресурсов полицейскими и коллегами из заинтересованных ведомств продолжается и по сей день. Проверки за соблюдением требований законодательства проводятся постоянно.