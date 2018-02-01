Пенсионер из Полярных Зорь смог сохранить свои деньги в сохранности

01 Февраля 2018 года, 15:40

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Пенсионер из Полярных Зорь не стал жертвой мошенника благодаря своей бдительности. 77-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о покушении на совершение преступления.

Пожилой мужчина рассказал полицейским о том, что ему на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины. Звонивший представился сотрудником полиции и сообщил заведомо ложные сведения об уголовном преследовании сына. Сын, якобы, является виновником дорожной аварии, в которой серьезно пострадал человек. Проблему, по словам звонившего, можно было решить, но для этого требовалось передать денежные средства в сумме 170 тысяч рублей.

Бдительный северянин, зная о подобных схемах обмана из средств массовой информации и от сотрудников полиции, не стал продолжать разговор с мошенником и перезвонил в отдел полиции. По факту попытки мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.