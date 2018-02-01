Житель Кандалакши получил кружкой по голове

01 Февраля 2018 года, 17:39

КАНДАЛАКША/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – На жительницу Кандалакши завели уголовное дело по факту причинения телесных повреждений. В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 46-летнего мужчины. У пострадавшего, по словам врачей, имеются телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и множественных ушибов лица.

Как выяснилось, травмы потерпевшему причинила его сожительница. Они вместе распивали спиртные напитки. В ходе общения между ними возник конфликт. В порыве гнева женщина схватила керамическую кружку и нанесла мужчине несколько ударов по голове.

«Ранее не судимая 51-летняя северянка призналась в совершении преступления. Причину агрессивного поведения подозреваемая объяснила тем, что сожитель, находясь в сильном алкогольном опьянении, пытался причинить ей телесные повреждения», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.