Директор топливной фирмы получил условный срок за покушение на мошенничество

01 Февраля 2018 года, 17:30

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области вынесли приговор директору компании, которого обвиняют в покушении на мошенничество. Мужчина возглавляет общество с ограниченной ответственностью Кольского района, основным видом деятельности которого является оптовая торговля топливом.

Как было установлено в ходе следствия, мужчина включил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, касающиеся налога на добавленную стоимость. Своими действиями он мог бы причинить ущерб бюджету в размере 3,16 млн рублей.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 1 год.

Приговор суда не вступил в законную силу.