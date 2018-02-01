В Ловозеро осудили наркоторговца

01 Февраля 2018 года, 18:45

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – В Ловозерском районе вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере и приготовлении к незаконному сбыту.

По версии следствия, 3 июля 2013 года житель села Ловозеро 1990 года рождения, действуя в составе преступной группы, незаконно сбыл 3-метилфентанил общей массой 4,7666 грамма. Также, он 5 сентября 2013 года извлек из тайника в Мончегорском районе гашиш общей массой 294, 202 грамма.

«Однако, довести совместный преступный умысел до конца не смогли, так как был задержан сотрудниками полиции», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В судебном заседании подсудимый вину свою признал в полном объеме, раскаялся. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.