Житель Североморска обманом завладел квартирами любителей выпить

02 Февраля 2018 года, 09:53

СЕВЕРОМОРСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В Североморске избрали меру пресечения местному жителю, 1976 года рождения. Мужчину обвиняют в двух фактах мошенничества. Своими преступными действиями он лишил нескольких граждан прав на жилое помещение.

По версии следствия, обвиняемый в 2014 – 2015 годах входил в доверие граждан, которых спаивал, ежедневно принося алкоголь. В последующем он оформлял на себя доверенность на квартиру, а уже бывших собственников расселял по комнатам и общежитиям, продолжая регулярно приносить спиртные напитки.

«Денежные средства за проданные квартиры, обвиняемый оставлял себе и расходовал на собственные нужды. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил не менее 2 млн рублей», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.

Фото: svk.comnordic_hanna