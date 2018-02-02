Мурманчанину грозит до пяти лет колонии за поджог «Лексуса»

02 Февраля 2018 года, 10:56

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске задержали 20-летнего местного жителя, которого подозревают в умышленном уничтожении чужого имущества. В полицию с заявлением обратился мужчина, который рассказал, что неизвестный поджог его автомобиль.

«В результате пожара выгорел моторный отсек и была повреждена передняя часть салона автомобиля «Лексус», припаркованного у дома по проспекту Кольскому. Сумма имущественного ущерба составила 2 миллиона рублей», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый 20-летний северянин. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.