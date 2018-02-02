Жительница Североморска обвела вокруг пальца трёх военнослужащих

02 Февраля 2018 года, 11:10

СЕВЕРОМОРСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Жительницу Североморска отправили в колонию за совершение трёх мошеннических преступлений. Каждому из пострадавших женщина, 1991 года рождения, причинила значительный ущерб.

Как было установлено в ходе следствия, в период с 2012 по 2017 годы обвиняемая знакомилась с военнослужащими и сообщала им, что её отец является начальником управления пограничных войск ФСБ. За определённую сумму денег она предлагала им устроиться на службу в ведомство. Всего, от троих военнослужащих мошенница получила более 190 тысяч рублей.

Ранее женщина была неоднократно судима за аналогичные преступления. В судебном заседании женщина свою вину в совершении преступлений признала полностью, раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений.

Североморским районным судом подсудимой назначено наказание по совокупности с предыдущими приговорами в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.