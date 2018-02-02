Житель Мурманска убил собутыльника ударом отвёртки в глаз

02 Февраля 2018 года, 15:09

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. В настоящее время мужчину поместили под стражу.

По версии следствия, вечером 31 января 21-летний подозреваемый распивал спиртные напитки со своими знакомым в одной из квартир на улице Олега Кошевого. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил находившуюся в комнате отвертку и нанес ей удар в глаз потерпевшему. От полученных телесных повреждений мужчина, 1959 года рождения, скончался на месте. Подозреваемый с места преступления скрылся, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ближайшее время мужчине планируется предъявить обвинение в совершении преступления.