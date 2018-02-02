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Главная » Криминал » Экстремиста из Мурманска могут отправить на принудительное лечение
 
 
 
 
02 Февраля 2018 года, 16:06

Экстремиста из Мурманска могут отправить на принудительное лечение


МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске будут решать судьбу мужчины, которого обвиняют в преступлении экстремистского характера. 66-летнему подсудимому могут назначить принудительное лечение. По версии следствия, в 2015 году мужчина опубликовал на своей странице в «Вконтакте» текст, который содержал признаки возбуждения вражды к группе лиц по признаку национальности.

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, подследственный страдает хроническим психическим расстройством, в момент совершения преступления не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.

«По состоянию психического здоровья может представлять опасность для себя и других лиц, нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», - сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

Фото: © pexels.com

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  • Кажись догадываюсь, о ком речь... Как же его ФИО.., такая, азиатская... Он на бложике раньше иногда появлялся - меня вот зарезать обещался...)) Марина Антал его уважала, защищала всю дорогу. Шакир Аипов, во! Его уже вродже судили по 282. Но этот человек совершенно безумен - его конечно же надо лечить, а не судить! https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=a82f739c967b6ac38ab1bf06981592ec&n=13
  • Читал, там и сепара главного осудили -Гиркина который! Верещит,что денех у него нет. А от Боинга сбитого не отказывается...
  • О.., вышел ёжик из тумана. По тебе тоже санитары давно плачут.
  • А какое отношение заштатный пиндосский суд и его решения имеют к событиям на Украине?
  • а вообще интересно какая официальная реакция с нашей стороны была, не могу найти
  • А никакой. Просто потому, что у судов США нет юрисдикции по данному вопросу. С тем же успехом, суд США может иск к Солнцу предъявлять о недотопе в Бостоне этой зимой.
  • Ну не в Басманный же им обращаться...
  • Кто бы ещё про юрисдикцию заикался...
  • Передавай им привет.
  • странно это, и СМИ как обычно не мусолют новую провокацию госдепа
 
 
 
 
 
 
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