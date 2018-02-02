Экстремиста из Мурманска могут отправить на принудительное лечение

02 Февраля 2018 года, 16:06

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске будут решать судьбу мужчины, которого обвиняют в преступлении экстремистского характера. 66-летнему подсудимому могут назначить принудительное лечение. По версии следствия, в 2015 году мужчина опубликовал на своей странице в «Вконтакте» текст, который содержал признаки возбуждения вражды к группе лиц по признаку национальности.

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, подследственный страдает хроническим психическим расстройством, в момент совершения преступления не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.

«По состоянию психического здоровья может представлять опасность для себя и других лиц, нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», - сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

Фото: © pexels.com