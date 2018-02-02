Директор дорожно-строительной фирмы уклонился от уплаты налогов на сумму 5 млн рублей

02 Февраля 2018 года, 16:21

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. Мужчина возглавляет предприятие Кандалакшского района, специализирующееся на строительстве автомобильных дорог, автомагистралей и прочих инженерных сооружений.

По версии следствия, подозреваемый в период с января 2013 по март 2015 года внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации. В результате противоправных действий руководства организации размер неуплаченных налогов составил не менее 5 миллионов рублей.

«В рамках расследования уголовного дела следователем СК изъята и изучена финансовая документация организации, назначены экономические экспертизы, результаты которых определят точную сумму налогов, не уплаченных в бюджет государства», - сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.