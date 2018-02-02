Пенсионерка из Апатитов лишилась денег, поверив мошеннице

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Впервые Мурманск посетит интерактивная выставка роботов «Роботека» Впервые Мурманск посетит интерактивная выставка роботов «Роботека»
Приглашаем на обучение работе в модуле «Расчет заработной платы» ПП «ПАРУС-Бюджет 8» Приглашаем на обучение работе в модуле «Расчет заработной платы» ПП «ПАРУС-Бюджет 8»
CrazyDuck побывали в Мурманске CrazyDuck побывали в Мурманске
Мурманчан приглашают на народное гулянье Мурманчан приглашают на народное гулянье
ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам
 
 

Видеоновости16+

«История освоения и развития Арктики». Новый фильм о Кольском крае
 
 
 
 

Курсы валют 03.02.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,8357
-0,3479
1 USD
Доллар США
56,0408
-0,2205
1 EUR
Евро
70,0958
0,3037
10 NOK
Норвежских крон
73,2540
0,0781
10 SEK
Шведских крон
71,3396
-0,0571
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-13°
1.4 м/с
давление 764.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В Евросоюзе успешно работает компания TeleTrade International Consulting Ltd. Сегодня мы говорим с директором по развитию TeleTrade в Европе Збигневым Грутковски

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Татьяна Анишкевич
Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

 
 
 
 

Выбор редакции

График уборки снега с 4 по 10 февраля
02 Февраля 2018, 17:00
График уборки снега с 4 по 10 февраля
С начала года в Мурманской области 13 человек погибло в ДТП
02 Февраля 2018, 16:30
С начала года в Мурманской области 13 человек погибло в ДТП
«Мурманэнергосбыт» вошел в тройку самых крупных предприятий области
02 Февраля 2018, 15:25
«Мурманэнергосбыт» вошел в тройку самых крупных предприятий области
Североморские маршрутки повысили стоимость проезда по городу
02 Февраля 2018, 12:16
Североморские маршрутки повысили стоимость проезда по городу
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманчанка «выбивала» УЗИ с помощью прокуратуры
02 Февраля 2018, 11:57
Гей-парад в Териберке запретили из-за «плохой погоды» и «ветхих домов»
02 Февраля 2018, 12:52
Мурманчанину грозит до пяти лет колонии за поджог «Лексуса»
02 Февраля 2018, 10:56
Житель Мурманска убил собутыльника ударом отвёртки в глаз
02 Февраля 2018, 15:09
Житель Североморска обманом завладел квартирами любителей выпить
02 Февраля 2018, 09:53
Ледяная фигура упала на ребёнка в Кировске
02 Февраля 2018, 18:54
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Криминал » Пенсионерка из Апатитов лишилась денег, поверив мошеннице
 
 
 
 
02 Февраля 2018 года, 17:20

Пенсионерка из Апатитов лишилась денег, поверив мошеннице


АПАТИТЫ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В Апатитах расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершённого в отношении местной жительницы. 69-летняя потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о хищении у неё более 120 тысяч рублей.

Как выяснилось, накануне ей на мобильный телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей пенсионного фонда. Злоумышленница сообщила северянке, что ей положена денежная компенсация в сумме 16 тысяч рублей, для получения которой необходимо закрыть свой вклад.

«Неизвестная попросила сообщить ей реквизиты банковской карты потерпевшей, а также назвать код, который придет на ее мобильный телефон. Пенсионерка, поверив собеседнице, продиктовала необходимые данные», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Как нетрудно догадаться, вместо перевода обещанных 16 тысяч рублей, злоумышленница сняла с банковской карты потерпевшей принадлежащие ей денежные средства в размере более 120 тысяч рублей.

Полицейскими было установлено, что телефонный номер, которым пользовалась злоумышленница, зарегистрирован в Республике Башкортостан.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
«Аэрофлот» предупреждает о возможных задержках рейсов по метеоусловиям
2.
По факту падения ледяной фигуры на семилетнего мальчика проводится доследственная проверка
3.
Ледяная фигура упала на ребёнка в Кировске
4.
График уборки снега с 4 по 10 февраля
5.
С 1 февраля проиндексированы пособия по материнству и детству
 
 
 
 
    array(2) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36845" ["channel"]=> string(23) "/crime/item/210881.html" ["comment"]=> string(175) "Пенсионеры!!!! Ну не будьте Вы доверчивыми!!!Если кто то что то обещает значит хочет нае..обмануть!" ["date"]=> string(19) "2018-02-02 20:30:00" ["autor"]=> string(14) "Местный" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "95.52.32.107" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74108062" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36848" ["channel"]=> string(23) "/crime/item/210881.html" ["comment"]=> string(232) "Это уже....даже не новость, это унылая действительность, которая вопит: пенсионер, скопив денег - отдай их внукам а не мошенникам!" ["date"]=> string(19) "2018-02-02 21:03:31" ["autor"]=> string(33) "Александр Штабкин" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "http://cackle.me/uploads/users/84078433772/avatar." ["ip"]=> string(12) "95.52.22.150" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74109013" } }
  • Пенсионеры!!!! Ну не будьте Вы доверчивыми!!!Если кто то что то обещает значит хочет нае..обмануть!
  • Это уже....даже не новость, это унылая действительность, которая вопит: пенсионер, скопив денег - отдай их внукам а не мошенникам!
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»