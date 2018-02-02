Пенсионерка из Апатитов лишилась денег, поверив мошеннице

02 Февраля 2018 года, 17:20

АПАТИТЫ/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – В Апатитах расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершённого в отношении местной жительницы. 69-летняя потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о хищении у неё более 120 тысяч рублей.

Как выяснилось, накануне ей на мобильный телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей пенсионного фонда. Злоумышленница сообщила северянке, что ей положена денежная компенсация в сумме 16 тысяч рублей, для получения которой необходимо закрыть свой вклад.

«Неизвестная попросила сообщить ей реквизиты банковской карты потерпевшей, а также назвать код, который придет на ее мобильный телефон. Пенсионерка, поверив собеседнице, продиктовала необходимые данные», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Как нетрудно догадаться, вместо перевода обещанных 16 тысяч рублей, злоумышленница сняла с банковской карты потерпевшей принадлежащие ей денежные средства в размере более 120 тысяч рублей.

Полицейскими было установлено, что телефонный номер, которым пользовалась злоумышленница, зарегистрирован в Республике Башкортостан.