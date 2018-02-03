Мурманчанка украла забытый в примерочной iPhone

03 Февраля 2018 года, 16:42

МУРМАНСК/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщину подозревают краже. С заявлением о совершении преступления в полицию обратилась 50-летняя женщиа.

Потерпевшая рассказала, что находилась в магазине одежды, расположенном по проспекту Кольскому. В примерочной кабине она оставила мобильный телефон iPhone 7. Когда заявительница вспомнила про телефон, он уже бесследно исчез.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, с, изображением женщины, которая прошла в примерочную кабину после заявительницы», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемую в краже. Похищенное имущество было у нее изъято сотрудниками полиции в ходе обыска. Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Позже она призналась в содеянном. Ранее 35-летняя жительница Мурманска в поле зрения правоохранительных органов не попадала.