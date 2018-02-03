Мурманчанка украла забытый в примерочной iPhone

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Впервые Мурманск посетит интерактивная выставка роботов «Роботека» Впервые Мурманск посетит интерактивная выставка роботов «Роботека»
Приглашаем на обучение работе в модуле «Расчет заработной платы» ПП «ПАРУС-Бюджет 8» Приглашаем на обучение работе в модуле «Расчет заработной платы» ПП «ПАРУС-Бюджет 8»
CrazyDuck побывали в Мурманске CrazyDuck побывали в Мурманске
Мурманчан приглашают на народное гулянье Мурманчан приглашают на народное гулянье
ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам
 
 

Видеоновости16+

Депутат Государственной думы Алексей Веллер ответил на вопросы журналистов
 
 
 
 

Курсы валют 03.02.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,8357
-0,3479
1 USD
Доллар США
56,0408
-0,2205
1 EUR
Евро
70,0958
0,3037
10 NOK
Норвежских крон
73,2540
0,0781
10 SEK
Шведских крон
71,3396
-0,0571
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-12°
1.0 м/с
давление 768.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В Евросоюзе успешно работает компания TeleTrade International Consulting Ltd. Сегодня мы говорим с директором по развитию TeleTrade в Европе Збигневым Грутковски

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Татьяна Анишкевич
Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

 
 
 
 

Выбор редакции

График уборки снега с 4 по 10 февраля
02 Февраля 2018, 17:00
График уборки снега с 4 по 10 февраля
С начала года в Мурманской области 13 человек погибло в ДТП
02 Февраля 2018, 16:30
С начала года в Мурманской области 13 человек погибло в ДТП
«Мурманэнергосбыт» вошел в тройку самых крупных предприятий области
02 Февраля 2018, 15:25
«Мурманэнергосбыт» вошел в тройку самых крупных предприятий области
Североморские маршрутки повысили стоимость проезда по городу
02 Февраля 2018, 12:16
Североморские маршрутки повысили стоимость проезда по городу
 
 
 
 

Самое читаемое

Снегоходчик погиб, провалившись в полынью в Терском районе
03 Февраля 2018, 18:40
Размещение объектов ветропарка обсудили в Мурманской области
03 Февраля 2018, 10:34
Скандинавский циклон определит погоду Кольского полуострова
03 Февраля 2018, 08:32
Арктической экспедиции на внедорожниках потребовалась помощь атомного ледокола
03 Февраля 2018, 11:36
Мурманчанка украла забытый в примерочной iPhone
03 Февраля 2018, 16:42
Судоремонтный завод «Нерпа» может стать участником проекта «Арктик СПГ-2»
03 Февраля 2018, 13:36
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Криминал » Мурманчанка украла забытый в примерочной iPhone
 
 
 
 
03 Февраля 2018 года, 16:42

Мурманчанка украла забытый в примерочной iPhone


МУРМАНСК/ 3 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщину подозревают краже. С заявлением о совершении преступления в полицию обратилась 50-летняя женщиа.

Потерпевшая рассказала, что находилась в магазине одежды, расположенном по проспекту Кольскому. В примерочной кабине она оставила мобильный телефон iPhone 7. Когда заявительница вспомнила про телефон, он уже бесследно исчез.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, с, изображением женщины, которая прошла в примерочную кабину после заявительницы», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемую в краже. Похищенное имущество было у нее изъято сотрудниками полиции в ходе обыска. Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Позже она призналась в содеянном. Ранее 35-летняя жительница Мурманска в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
Снегоходчик погиб, провалившись в полынью в Терском районе
2.
Сход лавины в Кировске: подробности происшествия
3.
Житель Апатитов погиб при сходе лавины в Хибинах
4.
Лавина засыпала человека в Хибинах
5.
Сборная России претендует на золото в чемпионате мира по хоккею с мячом
 
 
 
 
    array(5) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36882" ["channel"]=> string(23) "/crime/item/210894.html" ["comment"]=> string(371) "Одна глупая безалаберная тётка оставляет своё имущество где ни попадя, другая, искусившаяся этим имуществом ещё более глупая тётка теперь получит, в лучшем случае условку. Мораль проста - не тронь чужое!" ["date"]=> string(19) "2018-02-03 19:48:54" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(13) "217.66.159.30" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74134332" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36887" ["channel"]=> string(23) "/crime/item/210894.html" ["comment"]=> string(82) "А может она хотела находку отнести в полицию." ["date"]=> string(19) "2018-02-03 22:49:52" ["autor"]=> string(21) "Иван Иваныч" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(12) "82.149.134.2" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74138187" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36889" ["channel"]=> string(23) "/crime/item/210894.html" ["comment"]=> string(68) "В примерочных видеонаблюдение стоит?" ["date"]=> string(19) "2018-02-03 23:22:49" ["autor"]=> string(12) "аноним" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "217.118.78.90" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74138818" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36890" ["channel"]=> string(23) "/crime/item/210894.html" ["comment"]=> string(74) "ну просто фильм "две дуры и один айфон" ))))" ["date"]=> string(19) "2018-02-04 00:07:40" ["autor"]=> string(4) "dude" ["email"]=> string(13) "op-el@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "178.65.136.85" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74139667" } [4]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36891" ["channel"]=> string(23) "/crime/item/210894.html" ["comment"]=> string(63) "в большой семье еблом не щёлкают !!!" ["date"]=> string(19) "2018-02-04 03:21:38" ["autor"]=> string(6) "лет" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "77.73.139.107" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74142261" } }
  • Одна глупая безалаберная тётка оставляет своё имущество где ни попадя, другая, искусившаяся этим имуществом ещё более глупая тётка теперь получит, в лучшем случае условку. Мораль проста - не тронь чужое!
  • А может она хотела находку отнести в полицию.
  • В примерочных видеонаблюдение стоит?
  • ну просто фильм "две дуры и один айфон" ))))
  • в большой семье еблом не щёлкают !!!
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»