Жителю Мончегорска грозит срок за поножовщину со знакомым

05 Февраля 2018 года, 12:16

МОНЧЕГОРСК/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в причинении вреда здоровью. В полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами в подъезде одного из домов на улице Бредова.

Как установили прибывшие по вызову полицейские, пострадавшему были нанесены телесные повреждения в виде колото-резаной раны шеи и грудной клетки. Мужчина, 1980 года рождения, был направлен в медицинское учреждение.

«Сотрудниками уголовного розыска был установлен и доставлен в отдел полиции подозреваемый – житель Мончегорска, 1986 года рождения. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за грабеж, хранение и распространение наркотиков, а также за причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Фото: VistaNews.ru