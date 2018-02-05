Житель Мончегорска избил сковородой и зарезал знакомого

05 Февраля 2018 года, 13:14

МОНЧЕГОРСК/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве. Ранее по факту обнаружения в одной из комнат общежития на проспекте Ленина тела мужчины было возбуждено уголовное дело. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

По версии следствия, 30 января 2018 года подозреваемый в ходе ссоры с мужчиной, 1984 года рождения, нанёс ему не менее двух ударов сковородой по голове, затем причинил несколько ножевых ранений в область головы и тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленник был задержан совместными действиями следователей, сотрудников полиции и Росгвардии. Им оказался 32-летний местный житель города Мончегорска.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Kremlin Press