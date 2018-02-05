Подозреваемого в краже и хранении наркотиков задержали на железнодорожном вокзале Полярных Зорь

05 Февраля 2018 года, 15:07

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют по двум статья уголовного кодекса. Мужчине вменяют незаконное хранение наркотиков без цели сбыта и кражу. Об этом сообщили в северо-западной транспортной прокуратуре.

В ходе расследования установлено, что в ноябре 2017 года обвиняемый незаконно приобрел наркотические средства в значительном размере, которые незаконно хранил при себе для личного потребления. С поличным мужчина был задержан на железнодорожном вокзале Полярных Зорь.

«Он же, руководствуясь корыстным мотивом, в декабре 2017 года совершил кражу денежных средств с банковской карты, осуществив их перевод на свой банковский счет с использованием услуги «мобильный банк» и сотового телефона потерпевшего», - сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело, а также исковое заявление о запрете управления транспортными средствами в виду наркомании направлены в Полярнозоринский районный суд для рассмотрения по существу.