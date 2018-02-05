Житель Заполярного при покупке военного обмундирования стал жертвой мошенника

05 Февраля 2018 года, 18:22

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – Полицейские продолжают регистрировать случаи совершения дистанционных мошенничеств. Житель города Заполярный сообщил в ОМВД России по Печенгскому району о краже его денег в размере 10 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что недавно его привлекло объявление о продаже военного обмундирования на сайте «Авито». В ходе разговора по телефону мужчина согласился внести предоплату и перевести сумму денег на счет злоумышленника. Мошенник не отправил заказчику желаемый товар и не вернул предоплату.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Стало известно, что номер телефона обвиняемого зарегистрирован в Республике Саха.