В Мурманске задержали банду похитителей «Ленд Крузеров»

06 Февраля 2018 года, 11:50

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске задержали членов преступной группы, которая в период с августа по декабрь 2017 года совершила на территории области ряд краж внедорожников марки «Тойота Ленд Крузер». В полицию поступили соответствующие обращения потерпевших граждан.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению указанных преступлений причастна организованная преступная группа в составе 4 лиц, являющихся жителями Заполярья. Двух преступников полицейские задержали на месте совершения преступления при содействии СОБРР регионального управления Росгвардии, третий был задержан в порядке статей 91 и 92 УПК РФ. Четвертый соучастник был объявлен в федеральный розыск, сообщили в УМВД по Мурманской области.

Как было установлено, преступники тщательно выбирали жертв преступлений: это были женщины и пожилые люди. Следуя по ходу движения за потерпевшим, они устанавливали его место жительства. Затем они возвращались к автомобилю в ночное время и с помощью специального оборудования отключали сигнализацию.

«Далее один злоумышленник подходил к входной двери квартиры потерпевшего и считывал код сигнализации. Другой, стоял у автомобиля, осуществляя его вскрытие», - сообщили в полиции.

В настоящее время четыре автомобиля возвращены владельцам. По фактам автохищений возбуждено 5 уголовных дел, объединённых в одно производство.