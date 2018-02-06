На складе в Мурманске обнаружили более 8 тонн контрафактного алкоголя

06 Февраля 2018 года, 13:20

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Сотрудники полиции изъяли со склада в Ленинском округе Мурманска более восьми тонн контрафактной спиртосодержащей продукции. Информация об обороте данной продукции без соответствующих документов поступила в адрес полиции из управления по лицензированию Мурманской области.

В ходе проверки на складе были обнаружены бутылки с коньяком, виски, водкой, маркированные федеральными специальными марками, с признаками подделки. Продукция была разлита в пластиковую пятилитровую тару и упакована в коробки.

Изъятое спиртное направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.