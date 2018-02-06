Рыбаку, расстрелявшему своих приятелей, вынесли приговор

06 Февраля 2018 года, 15:07

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области вынесли приговор рыбаку, который обвиняется сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Мужчина убил одного из своих знакомых, ранил другого, а также хранил у себя дома оружие.

Как ранее сообщал «Би-порт», 18 октября 2016 года обвиняемый находился в помещении рыбацкого домика на берегу озера Пуарентъявр вместе со своими знакомыми и распивал спиртные напитки. Между ним и еще одним рыбаком произошел конфликт, в результате которого обвиняемый произвел не менее четырех выстрелов в различные части тела потерпевшего из огнестрельного оружия. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия.

Затем он произвел ещё не менее семи выстрелов в сторону другого рыбака, находящегося в том же рыбацком домике, причинив последнему тяжкий вред здоровью. Кроме того, как установлено следствием, обвиняемый незаконного хранил данное огнестрельное оружие.

Приговором Кольского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.