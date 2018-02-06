В деятельности директора МУП «Лавна» выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности

06 Февраля 2018 года, 15:46

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Следственный отдел по Кольскому району следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области расследует уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего служебного положения).

В ходе следственных действий и судебных экспертиз были выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности директора МУП «Лавна», обвиняемого в хищении. В отношении него возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

По данным следствия, директор, используя свое служебное положение, в 2014 и 2015 годах предоставил в бухгалтерию предприятия авансовые отчеты с включенными сведениями о якобы совершенных сделках, с приобщением фиктивных оправдательных документов. Тем самым он путем присвоения совершил хищение полученных под отчет в МУП «Лавна» денежных средств в сумме более 130 тысяч рублей.

«В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе СКР.

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

Фото: compromat.ws