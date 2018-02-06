Двух несовершеннолетних жителей Североморска будут судить за попытку сбыта наркотиков

06 Февраля 2018 года, 16:10

СЕВЕРОМОРСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Североморске завершено расследование уголовного дела в отношении двух 17-летних местных жителей. Подростков обвиняют в покушении на сбыт наркотических веществ.

Как было установлено в ходе следствия, в октябре 2017 года обвиняемые получили от неустановленного лица с целью дальнейшего сбыта наркотическое средство в крупном размере. Сбыть наркотик они не успели, поскольку были задержаны сотрудниками полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.