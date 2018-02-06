Посетительница бара ударила мурманчанина стулом по голове

06 Февраля 2018 года, 18:14

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске задержали местную жительницу, подозреваемую в причинении телесных повреждений посетителю бара. О происшествии «Би-порту» рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Ночью в одном из баров на улице Орликовой произошёл конфликт между мужчиной, 1975 года рождения, и женщиной, 1990 года рождения. В ходе ссоры последняя нанесла мужчине удар стулом по голове. На следующий день пострадавший обратился с заявлением в полицию.

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту возбуждено уголовное дело.