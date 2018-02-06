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За два дня в Мурманске собрали две тонны макулатуры
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В Евросоюзе успешно работает компания TeleTrade International Consulting Ltd. Сегодня мы говорим с директором по развитию TeleTrade в Европе Збигневым Грутковски

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Татьяна Анишкевич
Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Посетительница бара ударила мурманчанина стулом по голове
 
 
 
 
06 Февраля 2018 года, 18:14

Посетительница бара ударила мурманчанина стулом по голове


МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске задержали местную жительницу, подозреваемую в причинении телесных повреждений посетителю бара. О происшествии «Би-порту» рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Ночью в одном из баров на улице Орликовой произошёл конфликт между мужчиной, 1975 года рождения, и женщиной, 1990 года рождения. В ходе ссоры последняя нанесла мужчине удар стулом по голове. На следующий день пострадавший обратился с заявлением в полицию.

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту возбуждено уголовное дело.

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