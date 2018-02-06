Суд вынес приговор двум жителям Ревды, которые обвиняются в краже

06 Февраля 2018 года, 19:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Двое жителей поселка Ревда осуждены за кражу, совершенную летом прошлого года.

Установлено, что двое жителей Ревды, один из которых является несовершеннолетним, в июне прошлого года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, разбили окно в деревянном строении, после чего тайно похитили находящееся внутри помещения имущество на общую сумму 17 000 рублей.

Судом одному из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, в отношении несовершеннолетнего принято решение об освобождении его от наказания и помещении в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста восемнадцати лет.