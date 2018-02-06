Мурманчанка избила тростью новую спутницу своего бывшего мужа

07 Февраля 2018 года, 12:33

МУРМАНСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – На жительницу Мурманска завели уголовное дело по подозрению в причинении вреда здоровью женщине. Сообщение о госпитализации пострадавшей, 1977 года рождения, поступило в полицию из медучреждения.

Как было установлено, в квартиру к потерпевшей пришла бывшая супруга ее мужа. Между женщинами возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленница схватила трость и несколько раз ударила по голове и телу потерпевшей. Женщине были причинены травмы в виде ушибленных гематом головы, травмы грудной клетки и кровоподтеков.

В отношении ранее не привлекавшейся к уголовной ответственности подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.