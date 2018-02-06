Вступил в силу приговор по делу о попытке похитить из мурманского банка миллиард рублей

07 Февраля 2018 года, 13:11

МУРМАНСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Вступил в законную силу приговор членам преступной группы, которые пытались обналичить в одном из мурманских банков поддельные векселя на сумму 1 млрд рублей. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова. Апелляцию на приговор суда первой инстанции сегодня отклонил Мурманский областной суд.

Напомним, один из четырёх злоумышленников приобрел поддельные векселя, гарантом по которым выступал один из крупнейших российских банков. Совместно с тремя подельниками, двое из которых оказались сотрудниками наркоконтроля они пришли в офис банка в Мурманске и предъявили векселя сотруднику. Совершить преступление им не удалось, поскольку они были задержаны сотрудниками УФСБ по Мурманской области.

Решением Октябрьского районного суда трое обвиняемых приговорены к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Четвёртый обвиняемый незадолго до вынесения приговора скончался.