Жительница Мончегорска случайно убила своего мужа

07 Февраля 2018 года, 14:58

МОНЧЕГОРСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске вынесли приговор местной жительнице, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. От рук женщины погиб её собственный муж, сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области.

По версии следствия, 8 июля 2017 года обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире. В ходе словесной ссоры с мужем нанесла ему удар кухонным ножом в область живота. После чего, женщина самостоятельно вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

«Однако, от полученных телесных повреждений мужчина, 1987 года рождения, скончался на месте до приезда медицинских работников», - сообщили в ведомстве.

Приговором Мончегорского городского суда женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.