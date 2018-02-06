Более 1300 наркопреступлений зарегистрировано в Мурманской области в прошлом году

07 Февраля 2018 года, 16:04

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля / БИ-ПОРТ – По результатам статистики к 2017 году количество выявленных преступлений сократилось. Сотрудниками полиции было зарегистрировано 1354 преступления. Из них 1127 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Удельный вес случаев незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ составил 10,6% от общего числа всех зарегистрированных уголовно наказуемых деяний. В регионе показатель превышен в городах Мурманск, Апатиты и Полярные Зори.

За 2017 год из незаконного оборота было изъято более 27 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. В их числе 3,4 кг наркотиков опийной группы, 11,2 кг - каннабисной, 4,7 кг - амфетаминовой, приблизительно 7,5 кг психотропных и сильнодействующих веществ.