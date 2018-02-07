Жители Североморска хотели за взятку незаконно зарегистрировать 13 мигрантов

07 Февраля 2018 года, 16:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Североморска, обвиняемых в даче взятке должностному лицу. Об этом «Би-порту» сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По версии следствия, вечеров одного из дней января 2017 года мужчины, 1984 и 1958 годов рождения, передали в качестве взятки сотруднику Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области взятку в размере 195 тысяч рублей. Взамен они намеревались получить разрешения на временное проживание 13 иностранных граждан сверх выделенной квоты.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий обвиняемые задержаны силами сотрудников собственной безопасности областного управления МВД. Денежные средства были изъяты в ходе проведения следственных действий», - сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

В рамках расследования уголовного дела следователем допрошено более 30 иностранных граждан. Один из обвиняемых активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в полном объеме признал инкриминируемое ему преступление.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу. За совершение инкриминируемого преступления, обвиняемым может грозить наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.